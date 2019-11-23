Китайский журналист назвал причины старения россиянок

Китайский журналист рассказал почему, по его мнению, россиянки стареют быстрее чем жительницы Китая.

«По сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее», — цитирует портал Sohu журналиста.

По его мнению, россиянки много времени уделяют семье и после свадьбы не следят за внешностью как прежде.

Также он называет одной из причин холодный климат и высококалорийную пищу.

4 ноября 2018 года учёные из Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия) пришли к выводу, что гидрохиноны, входящие в состав кофе и вина, а также шоколада и чая, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя старение.