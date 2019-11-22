Прокуратура назвала возможную причину ЧП с автомобилем в Пензе

Некачественная экспертиза теплосетей стала одной из причин разрушения трубопровода в Пензе и образования ямы с кипятком, в результате чего погибли два человека, заявили в областной прокуратуре.

Согласно установленным данным, экспертная организация «Кан» из Уфы провела проверку промышленной безопасности магистрального трубопровода теплосетей в Пензе в 2018 году и по её результатам выдала положительное заключение.

«Оказание экспертами... услуги... ненадлежащего качества стало одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам», — цитирует РИА Новости старшего помощника прокурора области Светлану Артамонову.

В частности, при проверке не было выявлено «критического утончения толщины стенки трубопровода» от 2 до 4 мм.

В прокуратуре сообщили, что материалы в отношении проводивших экспертизу лиц направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении них уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее в правительстве Пензы допустили, что бетонная плита теплотрассы не выдержала давления из-за повышенной нагрузки автотранспорта.

19 ноября на парковке у магазина в Пензе автомобиль провалился в образовавшуюся из-за обвала грунта яму с кипятком, в результате чего погибли двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения.