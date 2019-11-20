В Пензе назвали возможную причину образования ямы с кипятком

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Правительство Пензенской области назвало возможную причину прорыва трубопровода в Пензе и образования ямы с кипятком, в которую провалился автомобиль с двумя человеками.
В Пензе назвали возможную причину образования ямы с кипятком
  • © МЧС по Пензенской области

«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы», — цитирует сообщение РИА Новости.

19 ноября в Пензе возле магазина автомобиль провалился в яму с кипятком, в результате чего погибли два человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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