В Пензе назвали возможную причину образования ямы с кипятком

Правительство Пензенской области назвало возможную причину прорыва трубопровода в Пензе и образования ямы с кипятком, в которую провалился автомобиль с двумя человеками.

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«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы», — цитирует сообщение РИА Новости. 19 ноября в Пензе возле магазина автомобиль провалился в яму с кипятком, в результате чего погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».