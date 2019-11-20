В Пензе назвали возможную причину образования ямы с кипятком
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«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы», — цитирует сообщение РИА Новости.
19 ноября в Пензе возле магазина автомобиль провалился в яму с кипятком, в результате чего погибли два человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».