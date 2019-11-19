В Пензе возбудили дело после падения автомобиля в яму с кипятком

Уголовное дело возбуждено по факту падения легкового автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Как отмечается, дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По версии следствия, утром 19 ноября на улице Аустрина произошёл обвал грунта и асфальтового покрытия. Припаркованная около одного из магазинов LADA Largus с двумя мужчинами провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в МЧС заявили, что грунт провалился из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.