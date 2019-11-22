Московские вузы примут участие в квизе по конкуренции

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В столице рассказали, что команды московских вузов подали заявки на участие в первом в истории квизе на тему конкуренции, который состоится 28 ноября, сообщает НСН.
Московские вузы примут участие в квизе по конкуренции
  • РИА Новости

«Буквально спустя несколько дней после объявления о запуске квиза студенческие команды начали подавать заявки на участие. Студентов ждёт увлекательное интеллектуальное состязание, задания которого позволят рассмотреть понятие «конкуренция» под совершенно другим углом», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

В настоящее время команды сформированы от следующих столичных университетов: РГГУ, РЭУ им. Плеханова, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МИСиС, МПГУ, РАНХиГС, МАИ, МИРЭА, МФЮА, МГРИ, НИУ МГСУ, МГИФКСиТ, ГУУ, МГУУ.

Квиз о конкуренции для студентов впервые пройдёт в Москве в рамках городского проекта «Дни московской конкуренции». 

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