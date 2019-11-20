В Москве пройдёт квиз о конкуренции для студентов

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Квиз о конкуренции для студентов впервые пройдёт в Москве в рамках проекта «Дни московской конкуренции» 28 ноября, сообщает НСН.
В Москве пройдёт квиз о конкуренции для студентов
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Студенческий квиз «Конкурент-мотиватор» — это командное соревнование в формате «вопрос — ответ», в ходе которого команды из лучших вузов Москвы будут состязаться не только в знаниях, но и в сообразительности, логике, быстроте реакции и чувстве юмора.

Директор центра по связям с общественностью Российского университета транспорта Мария Ермакова рассказала, что в квизе примут участие студенты разных специальностей и курсов.

«Ребята уже готовятся, уточняют, какие темы будут входить в квиз. Основным направлением станет конкуренция, и очень хорошо, что она представлена в разных областях — кино, история, музыка и др. Я уверена, что те знания и контакты, которые ребята найдут на этом квизе, будут им полезны и в дальнейшем», — отметила она.

Студенты многих вузов охотно откликнулись на предложение принять участие в квизе и уже формируют команды для участия в игре.

Ранее kp.ru сообщал, что в Липецкой области с 18 по 29 ноября пройдёт IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

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