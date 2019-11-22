Эксперт оценил возможность снижения долговой нагрузки россиян

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал шансы улучшить ситуацию с долговой нагрузкой россиян.

Он выразил сомнение в целесообразности введения запретов на кредиты, поскольку это вряд ли поможет снизить долговую нагрузку. Вместо этого Тосунян предложил властям принять меры с целью повышения уровня жизни и доходов российских граждан.

«Это проблема, её надо решать за счёт снижения процентной ставки по кредитам, за счёт повышения доходов населения, увеличивая их возможности заниматься бизнесом — жить, а не затягивать пояса потуже. Нужно давать возможность людям зарабатывать, а ставки стимулировать к снижению», — подчеркнул он.

Ранее РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщал, что каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.

По данным kp.ru, в Рязанской области оформили почти 8 тыс. ипотечных жилищных кредитов в январе — сентябре 2019 года.