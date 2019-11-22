Суд отправил бывшего главу петербургского «Водоканала» под домашний арест
- РИА Новости
Целихов отправлен под домашний арест на два месяца.
В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
«По версии следствия, Целиков в период с июня 2016 года по май 2019 года обеспечил подписание счетов-фактур, актов приёма-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о цене на электрическую энергию», — уточнили в пресс-службе.
В результате этих действий со счетов «Водоканала» уходили завышенные суммы.
Следствие полагает, что таким образом фигурант дела совместно с иными лицами завладел средствами «Водоканала» на 1 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмена из Шадринска обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.