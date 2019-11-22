Суд отправил бывшего главу петербургского «Водоканала» под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга избирал меру пресечения для бывшего руководителя «Водоканала» Евгения Целихова, сообщает kp.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Целихов отправлен под домашний арест на два месяца.

В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«По версии следствия, Целиков в период с июня 2016 года по май 2019 года обеспечил подписание счетов-фактур, актов приёма-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о цене на электрическую энергию», — уточнили в пресс-службе.

В результате этих действий со счетов «Водоканала» уходили завышенные суммы.

Следствие полагает, что таким образом фигурант дела совместно с иными лицами завладел средствами «Водоканала» на 1 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмена из Шадринска обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.