Участник штурма в Беслане заявил, что дал бы в челюсть Дудю за его фильм

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Полковник подразделения «Альфа» Виталий Демидкин, который руководил действиями одной из штурмовых групп во время теракта в школе Беслана, поделился мнением о фильме журналиста Юрия Дудя «Беслан. Помни».

«Очень больно, когда люди погибли, люди получили ранения, шли на крайние меры и рисковали своей жизнью, а потом нас... прямо обливают грязью. Конечно, это очень обидно», — сказал Демидкин в программе «Прекрасная Россия бу-бу-бу: главное — участие!».

На вопрос экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, что бы он сказал Юрию Дудю, если бы встретил его, Демидкин ответил: «Да не знаю... Дело всё в том, что воспитывать-то человека нужно, пока он лежит поперёк кровати. Когда он вдоль лёг, уже, наверное, сложновато. Ну (если бы не было камер и не было последствий) дал бы ему в челюсть, наверное. По-простому».

Демидкин также добавил: «Неприятно общаться с таким человеком. Просто неприятно».

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