В Краснодаре назвали имена лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России»

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В Краснодаре на торжественной церемонии огласили имена победителей программы «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019», направленной на выявление лучших проектных решений для развития российских компаний, сообщает ФАН.
В Краснодаре назвали имена лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России»
  • © Пресс-служба форума «Развитие регионов. Лучшее для России»

Как отметили организаторы, победителей выбрали в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ретейла до телекоммуникационных технологий.

«Сегодня можно отметить общую тенденцию для лидеров бизнес-среды — повышенное внимание к потенциалу регионов как основа формирования программ социально-экономического развития. Об этом свидетельствует увеличивающееся число инициатив, направленных на внедрение программ продвижения инфраструктуры городов», — сообщили в оргкомитете.

Помимо крупных российских компаний, в специальных номинациях были награждены глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН прокомментировала национальный проект «Экология».

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