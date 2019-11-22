В Краснодаре назвали имена лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России»
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Как отметили организаторы, победителей выбрали в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ретейла до телекоммуникационных технологий.
«Сегодня можно отметить общую тенденцию для лидеров бизнес-среды — повышенное внимание к потенциалу регионов как основа формирования программ социально-экономического развития. Об этом свидетельствует увеличивающееся число инициатив, направленных на внедрение программ продвижения инфраструктуры городов», — сообщили в оргкомитете.
Помимо крупных российских компаний, в специальных номинациях были награждены глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.
Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН прокомментировала национальный проект «Экология».