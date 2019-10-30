Эксперт прокомментировала нацпроект «Экология»

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Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН прокомментировала национальный проект «Экология».
Эксперт прокомментировала нацпроект «Экология»
  • РИА Новости

«Национальный проект определяет достаточно амбициозные целевые показатели», — заявила она.

По её словам, можно много говорить о развитии отрасли, значении переработки и других важных составляющих, но система начнётся с человека, который примет решение сортировать отходы дома и воспользуется правильным контейнером.

«Всё это получит старт как раз с домашней сортировки», — считает Бачина.

Она добавила, что этому необходимо уделять очень большое внимание, чтобы именно человек осознанно стал стартом данной системы.

Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.

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