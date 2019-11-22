В здании журфака МГУ задержали мужчину с оружием

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В Москве неизвестный с ножом и пневматическим пистолетом задержан при попытке пройти на лекцию военной кафедры в здании факультета журналистики Московского государственного университета.
В здании журфака МГУ задержали мужчину с оружием
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«Неизвестный мужчина в пятницу утром пытался пройти вместе с другими студентами журфака МГУ на лекцию», — заявил источник.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы, полиция проводит проверку из-за попытки мужчины пройти на лекцию военной кафедры одного из вузов столицы. У задержанного нашли при себе складной нож и пневматический пистолет. Его доставили в ОМВД и вызвали специалистов неотложной психиатрической помощи.

В свою очередь, пресс-секретарь журфака МГУ Дарья Фомина заявила, что мужчина прошёл по служебному удостоверению на военную кафедру. 

«Не найдя никого на военной кафедре, он решил послушать лекцию, подняться. Естественно, он сильно выделялся среди первокурсников, примерно 34 года ему. Это заметили студенты, тут же обратились в службу безопасности», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, служба безопасности сработала оперативно и вывела мужчину из аудитории. После этого была вызвана полиция.

Ранее в метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на пассажира.

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