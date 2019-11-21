В метро Петербурга мужчина напал с ножом на пассажира
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Как сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл 20 ноября, около 21:00.
Во время внезапно возникшей ссоры 56-летний житель Ставрополья ударил ножом в живот 40-летнего жителя Новгородской области. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции, у него изъяли нож. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее очевидцы в беседе с телеканалом «360» прокомментировали массовую драку у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы.