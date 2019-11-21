В метро Петербурга мужчина напал с ножом на пассажира

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В вестибюле станции санкт-петербургского метро «Площадь Восстания» мужчина ударил ножом пассажира. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
В метро Петербурга мужчина напал с ножом на пассажира
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл 20 ноября, около 21:00.

Во время внезапно возникшей ссоры 56-летний житель Ставрополья ударил ножом в живот 40-летнего жителя Новгородской области. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции, у него изъяли нож. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее очевидцы в беседе с телеканалом «360» прокомментировали массовую драку у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы. 

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