Эксперт прокомментировал возможность исчезновения профессии таксиста
- РИА Новости
«Я не вижу проблем на ближайшие 20 лет, водители как ездили, так и будут ездить, и никуда от них не денешься», — заявил он.
По мнению Попкова, если говорить о беспилотниках, то для них необходимо будет строить отдельные дороги.
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
Ранее председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в беседе с НСН рассказала о способах наблюдения за «самозанятыми водителями такси».