Эксперт прокомментировал возможность исчезновения профессии таксиста

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» и член общественного совета Минтранса Андрей Попков в беседе с Nation News прокомментировал возможность исчезновения профессии таксиста.

«Я не вижу проблем на ближайшие 20 лет, водители как ездили, так и будут ездить, и никуда от них не денешься», — заявил он.

По мнению Попкова, если говорить о беспилотниках, то для них необходимо будет строить отдельные дороги.

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в беседе с НСН рассказала о способах наблюдения за «самозанятыми водителями такси».