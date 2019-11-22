В Москве в отделении полиции скончался задержанный

В Москве в отделении полиции скончался мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. МВД проводит проверку в связи с произошедшим.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«В четверг в отделение полиции Орехово-Борисово Северное был доставлен мужчина 1975 года рождения для составления протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство», — цитирует РИА Новости сообщении.

Представитель пресс-службы рассказал, что гражданин умер после составления протокола. В связи с произошедшим ведётся проверка.

В конце октября в Калининграде уволили двух полицейских после гибели мужчины от ожогов.