В Калининграде уволили двух полицейских после гибели мужчины от ожогов

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Двух сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего мужчины от ожогов, которые он получил из-за разбитого радиатора отопления в камере.
В Калининграде уволили двух полицейских после гибели мужчины от ожогов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД.

«По результатам служебной проверки уволены двое сотрудников дежурной части отдела полиции по Московскому району, семь сотрудников, в том числе руководители, предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что материалы проверки передали в Следственный комитет.

В УМВД сообщили, что сотрудники отдела полиции не обеспечили надлежащий контроль за безопасным содержанием и поведением задержанного.

Двое сотрудников полиции, у которых были данные видеонаблюдения о поведении задержанного и которые не приняли должных мер по его безопасному содержанию, были уволены из МВД по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внутренних дел», приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.

Также сообщается, что семь должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой этой дежурной части, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

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