В Калининграде уволили двух полицейских после гибели мужчины от ожогов
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД.
«По результатам служебной проверки уволены двое сотрудников дежурной части отдела полиции по Московскому району, семь сотрудников, в том числе руководители, предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что материалы проверки передали в Следственный комитет.
В УМВД сообщили, что сотрудники отдела полиции не обеспечили надлежащий контроль за безопасным содержанием и поведением задержанного.
Двое сотрудников полиции, у которых были данные видеонаблюдения о поведении задержанного и которые не приняли должных мер по его безопасному содержанию, были уволены из МВД по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внутренних дел», приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
Также сообщается, что семь должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой этой дежурной части, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.