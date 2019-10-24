СК возбудил дело после гибели калининградца от ожогов в ОВД

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летнего мужчины, получившего тяжёлые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК России)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, сотрудники полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья административно-задержанного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что в итоге привело к получению им термического ожога, не совместимого с жизнью. 

В ведомстве указали, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, детально устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что погибшим от ожогов был выступавший за черняховский «Прогресс» Иван Вшивков. Сестра погибшего футболиста обвинила полицию в смерти брата.

В начале октября ФАН сообщало, что в Омске завели уголовное дело по факту убийства беременной женщины.

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