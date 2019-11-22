У самолёта при посадке во Внукове возникли проблемы с шасси

Короткая ссылка
У самолёта авиакомпании «ЮТэйр», совершившего посадку в московском аэропорту Внуково, возникли проблемы со стойкой шасси. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 
У самолёта при посадке во Внукове возникли проблемы с шасси
  • РИА Новости

«После посадки рейса Махачкала — Внуково обнаружена неисправность пневматики левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиры и экипаж в порядке. 

В авиакомпании добавили, что самолёт отбуксировали на стоянку.

В пресс-службе аэропорта Внуково уточнили, что после посадки самолёта Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр» диспетчерские службы зафиксировали задымление в области левой основной стойки шасси. На борту самолёта находился 171 пассажир, никто не пострадал.

Ранее в Шереметьеве лайнер A320 задел при рулении другой самолёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить