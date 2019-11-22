У самолёта при посадке во Внукове возникли проблемы с шасси

У самолёта авиакомпании «ЮТэйр», совершившего посадку в московском аэропорту Внуково, возникли проблемы со стойкой шасси. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«После посадки рейса Махачкала — Внуково обнаружена неисправность пневматики левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиры и экипаж в порядке.

В авиакомпании добавили, что самолёт отбуксировали на стоянку.

В пресс-службе аэропорта Внуково уточнили, что после посадки самолёта Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр» диспетчерские службы зафиксировали задымление в области левой основной стойки шасси. На борту самолёта находился 171 пассажир, никто не пострадал.

Ранее в Шереметьеве лайнер A320 задел при рулении другой самолёт.