В Шереметьеве A320 задел при рулёжке другой самолёт

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Самолёт Airbus A320, прилетевший из Минска в Шереметьево, при движении по рулёжной полосе задел другой самолёт, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. 
В Шереметьеве A320 задел при рулёжке другой самолёт
  • © РИА Новости

«При движении по рулёжной полосе Airbus A320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно», — заявил источник.

По его словам, воздушные суда получили незначительные повреждения.

В пресс-службе аэропорта заявили, что обстоятельства произошедшего уточняются.

«На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе. 

8 ноября прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Шереметьеве.

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