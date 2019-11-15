В Шереметьеве A320 задел при рулёжке другой самолёт

Самолёт Airbus A320, прилетевший из Минска в Шереметьево, при движении по рулёжной полосе задел другой самолёт, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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«При движении по рулёжной полосе Airbus A320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно», — заявил источник. По его словам, воздушные суда получили незначительные повреждения. В пресс-службе аэропорта заявили, что обстоятельства произошедшего уточняются. «На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе. 8 ноября прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Шереметьеве.