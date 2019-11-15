В Шереметьеве A320 задел при рулёжке другой самолёт
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«При движении по рулёжной полосе Airbus A320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно», — заявил источник.
По его словам, воздушные суда получили незначительные повреждения.
В пресс-службе аэропорта заявили, что обстоятельства произошедшего уточняются.
«На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.
8 ноября прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Шереметьеве.