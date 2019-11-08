Прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Москве

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Сотрудники прокуратуры организовали проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолёта авиакомпании «Аэрофлот» 8 ноября в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Москве
  • РИА Новости

«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка по факту аварийной посадки 08.11.2019 в аэропорту Шереметьево воздушного судна, следовавшего по маршруту Ростов-на-Дону — Москва авиакомпании ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в аэропорту Хабаровска у самолёта Embraer 190, на борту которого находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, загорелся двигатель.

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