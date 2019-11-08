Прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Москве
- РИА Новости
«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка по факту аварийной посадки 08.11.2019 в аэропорту Шереметьево воздушного судна, следовавшего по маршруту Ростов-на-Дону — Москва авиакомпании ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», — заявили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в аэропорту Хабаровска у самолёта Embraer 190, на борту которого находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, загорелся двигатель.