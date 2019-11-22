Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

Короткая ссылка
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала сообщения о радиационном инциденте в Южно-Китайском море.
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
  • РИА Новости

«По информации полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в связи с этим Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях.

«В настоящее время угроза негативного воздействия на населения Российской Федерации отсутствует», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщают РИА Новости, согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью «урановый топливный стержень».

Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было.

Ранее в МЧС России дали рекомендации относительно того, что делать в случае воздушной тревоги, угрозы радиации и химатаки. В ведомстве заявили, что сигнал «Радиационная опасность» предупреждает о приближающемся радиационном облаке, которое могло возникнуть из-за взрыва ядерного заряда, техногенной катастрофы или теракта на атомной станции. По этому сигналу нужно плотно закрыть окна, отключить вытяжную вентиляцию и обеспечить герметизацию помещений. Затем следует надеть средства защиты органов дыхания (при наличии) и принять меры по защите воды и пищи от заражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить