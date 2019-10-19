В МЧС рассказали, что делать при угрозе радиации и химатаки

В МЧС России дали рекомендации относительно того, что делать в случае воздушной тревоги, угрозы радиации и химатаки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по сигналам гражданской обороны, которые предназначены для оповещения населения о военной угрозе или при возникновении чрезвычайных ситуаций, нужно действовать очень быстро, но без паники и суеты.

В случае сигнала «Воздушная тревога» необходимо взять с собой личные документы, а также запас продуктов и воды.

Покидая дом, надо отключить приборы, потребляющие электроэнергию, воду и газ, плотно закрыть окна, форточки и двери и укрыться в ближайшем защитном сооружении — в убежище, противорадиационном укрытии или других подземных сооружениях.

Сигнал «Химическая тревога» информирует о заражении вследствие техногенной катастрофы или теракта на химически опасном объекте. Услышав этот сигнал, нужно плотно закрыть окна, отключить вытяжную вентиляцию и обеспечить герметизацию помещений.

Для защиты органов дыхания следует использовать фильтрующие противогазы и самоспасатели от конкретных химических веществ, изолирующие противогазы или мокрую марлю (ткань). Защитить кожу можно при помощи специальных противохимических костюмов или одежды на резиновой основе — плаща, сапог и перчаток.

Сигнал «Радиационная опасность» предупреждает о приближающемся радиационном облаке, которое могло возникнуть из-за взрыва ядерного заряда, техногенной катастрофы или теракта на атомной станции.



По этому сигналу нужно плотно закрыть окна, отключить вытяжную вентиляцию и обеспечить герметизацию помещений. Затем следует надеть средства защиты органов дыхания (при наличии) и принять меры по защите воды и пищи от заражения.