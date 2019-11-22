Делегация из Калининграда посетила заксобрание Нижегородской области

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Делегация областной думы из Калининграда во главе с председателем Мариной Оргеевой 20 ноября посетила с ответным визитом законодательное собрание Нижегородской области, передаёт «Янтарный край».
Делегация из Калининграда посетила заксобрание Нижегородской области
  • © РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Калининградской областной думы, на встрече обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, совершенствования законодательной базы.

«Мы подробно обсудили вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, совместными депутатскими стажировками, обменом студенческими делегациями, проведением спортивных мероприятий. Молодёжное направление имеет для нас важное значение, и в его развитии может принять активное участие Молодёжный парламент при законодательном собрании. Также нас интересует нижегородский опыт работы депутатов различных уровней, включая муниципальный, взаимодействие на уровне торгово-промышленных палат», — отметила Марина Оргеева.

Она также добавила, что точек соприкосновения у двух регионов действительно много, поэтому сотрудничество будет в дальнейшем укрепляться.

Ранее депутат парламента Турции от Республиканской народной партии (CHP) Атилла Сертель в беседе с «ПолитЭкспертом» рассказал о намерении посетить Крым с делегацией и укреплять деловые контакты с Россией.

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