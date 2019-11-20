Депутат турецкого парламента заявил о планах укреплять деловые связи с Россией

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Депутат парламента Турции от Республиканской народной партии (CHP) Атилла Сертель в беседе с «ПолитЭкспертом» рассказал о намерении посетить Крым с делегацией и укреплять деловые контакты с Россией.
Депутат турецкого парламента заявил о планах укреплять деловые связи с Россией
  • Reuters

По его словам, в настоящее время вопрос поездки в Крым обсуждается на уровне CHP. Получив согласие коллег, Атилла Сертель планирует сформировать делегацию и получить разрешение на посещение полуострова.

«Неправильно судить на расстоянии. Сначала мы должны сами всё увидеть и узнать. Поэтому я принял приглашение и постараюсь создать делегацию. На месте мы планируем выявить все проблемные вопросы, а затем будем способствовать их решению для укрепления отношений с Россией. Конечно же, мы поделимся своими наблюдениями с другими деятелями в Турции и постараемся установить контакт с уполномоченными должностными лицами по вопросу Крыма», — заявил депутат.

Он отметил, что Турция хочет дружить со своими соседями и поддерживать с ними деловые отношения.

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