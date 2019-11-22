В Минэкологии Подмосковья рассказали о ситуации с полигоном «Царёво»

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин прокомментировал ситуацию с рекультивацией полигона «Царёво», передаёт телеканал «360».

Как отметили в министерстве, рекультивация полигона продолжается. На его месте уже организована специально оборудованная чаша, в которую поэтапно перенесут все отходы.

Чтобы ликвидировать неприятный запах, на месте будут установлены специальные аэрозольные пушки.

«Из-за дополнительных работ (нам нужно переместить 1 млн тонн мусора в новую чашу, организованную по всем правилам) нам потребуется два полных года. Мы заедем на 2021 год», — уточнил Дмитрий Куракин.

После переноса мусорных масс полигон будет накрыт куполом, что обеспечит полную герметизацию содержимого. Как указали в Минэкологии области, к середине 2021 года на месте полигона «Царёво» уже будут высажены деревья.

Куракин также отметил, что при рекультивации перегона нет риска загрязнения для речки Чернички.

В июле URA.RU сообщало, что в Тюменской области выделили 209 млн рублей на рекультивацию свалок.