У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей
«Около аэропорта Кольцово совершено вооружённое нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
После нападения мужчина был госпитализирован.
По данным источника, трое нападавших скрылись на автомобиле, который позднее был найден сожжённым в лесу.
В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт совершённого преступления, в городе введён план «Перехват».
Ранее сообщалось, что в Москве четверо неизвестных на автозаправочной станции избили водителя и похитили у него рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей.