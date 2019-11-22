У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей

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В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей. 

«Около аэропорта Кольцово совершено вооружённое нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

После нападения мужчина был госпитализирован.

По данным источника, трое нападавших скрылись на автомобиле, который позднее был найден сожжённым в лесу.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт совершённого преступления, в городе введён план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в Москве четверо неизвестных на автозаправочной станции избили водителя и похитили у него рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей

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