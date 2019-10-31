В Москве мужчину избили и ограбили на АЗС
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московскую полицию.
По данным правоохранителей, нападение произошло на территории АЗС на улице Обручева.
Четверо мужчин в балаклавах перекрыли на автомобиле путь машине, в которой находился потерпевший. После этого они выстрелили из травматического пистолета, разбили стёкла, избили водителя и забрали рюкзак.
Избитый был госпитализирован с многочисленными травмами. Автомобиль грабителей обнаружили через 40 минут после нападения, самих подозреваемых пока не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.