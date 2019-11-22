В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.

«Я считаю, что у нас с Крымом общие задачи, общие вызовы, и я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов со всей страны», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что вопрос пока только прорабатывается.

«Есть цена вопроса, и она достаточно высокая — может быть, пойдём по пути государственно-частного партнерства», — отметил губернатор.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, первые пассажирские поезда по которому пойдут в конце декабря.

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