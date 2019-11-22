Сухопутные войска 22 ноября полностью перевооружатся на «Искандеры»
«Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» личному составу ракетного соединения Западного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны России.
Отмечается, что передача этого комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск.
В сентябре сообщалось, что ракетчики оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в Оренбургской области осуществили успешный боевой пуск ракеты в ходе учений «Центр-2019».