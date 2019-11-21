Режим ЧС введён в одном из городов Алтайского края из-за проблем с ТЭЦ

Режим ЧС введён в городе Яровое Алтайского края после того, как из строя вышла единственная ТЭЦ, сообщает Интерфакс-Сибирь.

Отмечается, что губернатор края Виктор Томенко отстранил от работы теплоснабжающую организацию, по вине которой возникли проблемы с ТЭЦ.

«Было принято жёсткое, непопулярное, но необходимое решение: ввести с 22 ноября режим ЧС в Яровом», — заявил Томенко.

Уточняется, что теплоснабжение города теперь будет осуществлять МУП «ЯТЭК».

Как пишет агентство, в СК России по региону начали проверку в Яровом в связи с перебоями с подачей тепла.

По данным следствия, в городе регулярно происходят перебои в теплоснабжении не только многоквартирных жилых домов, но и социально значимых объектов.

В четверг, 21 ноября, в Алтайском крае похолодало до -27 °C.

19 ноября URA.RU сообщал, что в школах Тюмени были отменены занятия для учащихся начальных классов из-за низких температур.