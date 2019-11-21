На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

Короткая ссылка
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.
На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
  • РИА Новости

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 20 ноября в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир Ростова-на-Дону.

В СК указали, что «мужчина незаконно удерживал в помещении членов своей семьи».

«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников являлся сотрудник следственного управления», — подчёркивается в заявлении.

В настоящее время сотрудник задержан, в отношении него будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

В СК подчеркнули, что ведомство всегда «оперативно и жёстко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах».

Ранее в ведомстве организовали проверку по факту произошедшего. Как писали СМИ, мужчина не выпускал из квартиры свою жену. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить