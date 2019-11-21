На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 20 ноября в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир Ростова-на-Дону.

В СК указали, что «мужчина незаконно удерживал в помещении членов своей семьи».

«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников являлся сотрудник следственного управления», — подчёркивается в заявлении.

В настоящее время сотрудник задержан, в отношении него будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

В СК подчеркнули, что ведомство всегда «оперативно и жёстко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах».

Ранее в ведомстве организовали проверку по факту произошедшего. Как писали СМИ, мужчина не выпускал из квартиры свою жену.