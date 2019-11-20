СК рассказал о бытовом конфликте с участием следователя в Ростове

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Следственный комитет организовал проверку в связи с бытовым конфликтом в одной из квартир в Ростове-на-Дону, участником которого оказался сотрудник следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
СК рассказал о бытовом конфликте с участием следователя в Ростове
  • РИА Новости

По данным ведомства, в среду, 20 ноября, в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в квартире дома, расположенного на Красноармейской улице.

«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления», — заявили в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства конфликта и мотивы. Отмечается, что пострадавших нет.

Руководитель областного следственного управления поручил организовать проверку в отношении сотрудника. На время проверки его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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