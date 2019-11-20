СК рассказал о бытовом конфликте с участием следователя в Ростове
- РИА Новости
По данным ведомства, в среду, 20 ноября, в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в квартире дома, расположенного на Красноармейской улице.
«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления», — заявили в СК.
Следователи устанавливают обстоятельства конфликта и мотивы. Отмечается, что пострадавших нет.
Руководитель областного следственного управления поручил организовать проверку в отношении сотрудника. На время проверки его отстранили от исполнения служебных обязанностей.