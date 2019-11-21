Фигурантам могут разрешить участвовать в суде по видеосвязи из дома

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В России прорабатывается вопрос о возможности участия фигурантов дел, находящихся под домашним арестом, в судебных заседаниях из дома с помощью видео-конференц-связи.
Фигурантам могут разрешить участвовать в суде по видеосвязи из дома
  • Pixabay

Об этом заявила начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

«Прорабатывается вопрос законодательного закрепления возможности проведения судебных заседаний с участием подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, путём использования видео-конференц-связи», — приводит её слова ТАСС.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с сотовой связью в тюрьмах.

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