Фигурантам могут разрешить участвовать в суде по видеосвязи из дома
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Об этом заявила начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.
«Прорабатывается вопрос законодательного закрепления возможности проведения судебных заседаний с участием подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, путём использования видео-конференц-связи», — приводит её слова ТАСС.
Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с сотовой связью в тюрьмах.