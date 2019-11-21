В Петербурге сотрудникам социальных служб вручили награды «За милосердие»

В Санкт-Петербурге вручили награды «За милосердие» 27 сотрудникам социальных служб, которые помогают бездомным, людям с ограниченными возможностями, детям и трудным подросткам, сообщает ФАН.

«Сегодня запрос общества очень велик на тех людей, которые работают не за награды и посты, не за высокое признание и оценку и уж точно не за высокие заработки. Сегодня очень высок запрос на тех людей, которые живут тем, что дарят свое сердце другим людям. И сегодня, вручая от имени губернатора знак «За милосердие», я хочу напомнить, что на нём изображен ангел, который оберегает город и его горожан», — сказала на торжественной церемонии вручения вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Награда «За милосердие» была утверждена в 2004 году.

Ранее официальный сайт МВД России сообщил, что в Москве вручили награды Всероссийского конкурса «Народный участковый».

В августе портал kp.ru сообщал, что губернатор Тюменской области Александр Моор наградил семилетнего Константина Любина, спасшего брата и сестру при пожаре. Мальчик получил знак отличия «За мужественный поступок».