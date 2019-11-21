В Москве рассказали о благотворительной акции «Добрый Новый год»
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Более 110 мастер-классов организуют в культурных центрах всех городских округов с 2 по 8 декабря. На них можно будет сделать ёлочные игрушки, картины, предметы декора и поздравительные открытки.
Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, до 25 декабря в культурные центры также можно будет принести одежду и подарки. С расписанием мероприятий и адресами мест сбора вещей можно ознакомиться на сайте акции.
Акция «Добрый Новый год» проходит в Москве второй раз. В 2018 году подарки отправили подопечным фондов помощи сиротам, одиноким пожилым людям, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.
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