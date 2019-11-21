В Москве рассказали о благотворительной акции «Добрый Новый год»

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В столице рассказали о благотворительной акции «Добрый Новый год», в рамках которой жители города смогут поздравить подопечных благотворительных фондов с праздником, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве рассказали о благотворительной акции «Добрый Новый год»
  • © mos.ru

Более 110 мастер-классов организуют в культурных центрах всех городских округов с 2 по 8 декабря. На них можно будет сделать ёлочные игрушки, картины, предметы декора и поздравительные открытки.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, до 25 декабря в культурные центры также можно будет принести одежду и подарки. С расписанием мероприятий и адресами мест сбора вещей можно ознакомиться на сайте акции.

Акция «Добрый Новый год» проходит в Москве второй раз. В 2018 году подарки отправили подопечным фондов помощи сиротам, одиноким пожилым людям, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Nation News сообщал о планах российских туристов на новогодние каникулы.

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