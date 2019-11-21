Лауреатом конкурса «Воспитатель года России» стала педагог из Москвы

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Воспитатель московской школы №1357 «На Братиславской» Юлия Якубович стала лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», сообщает сайт «Москва 24».
Лауреатом конкурса «Воспитатель года России» стала педагог из Москвы
  • © mos.ru

Педагог работает в сфере образования уже десять лет. Она окончила факультет педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета. На конкурсе Якубович представила способы использования технологии QR-кодирования на занятиях с дошкольниками.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, конкурс проходил в два этапа. На первом воспитателям нужно было представить интернет-портфолио и предложения по развитию дошкольного образования. На следующем этапе было необходимо написать сочинение на предложенную тему, провести мастер-классы и продемонстрировать навыки педагогического мастерства с детьми.

На финальном этапе лауреаты презентовали свои проекты по развитию дошкольного образования, а также приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор» и встретились с министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой.

«Конкурс — пространство новых профессиональных возможностей, где каждый участник может продемонстрировать те действующие педагогические технологии, которые позволяют ему добиваться реального результата», — заявила Юлия Якубович.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске вручили премии лучшим учителям и педагогическим работникам региона.

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