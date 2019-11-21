В МВД предложили изымать имущество наркоторговцев в доход государства 

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МВД России предложило законодательно предусмотреть возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилла Смурова.
В МВД предложили изымать имущество наркоторговцев в доход государства 
  • РИА Новости

«Нуждается в дальнейшем развитии законодательство, направленное на подрыв экономических основ наркобизнеса», — сказал Смуров в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Смуров отметил, что в настоящее время необходимость доказывания происхождения имущества обязательна только для госслужащих.

По его словам, Конституционный суд России подтвердил возможность обращения в доход государства имущества других лиц, приобретённого преступным путём.

«Очевидно, назрела необходимость проработки данного вопроса в отношении иных категорий граждан, нарушающих законы России», — заявил он.

По его словам, также нужно внести изменения в УК России для ужесточения наказания за пропаганду наркотиков в интернете.

Также Смуров сообщил, что в МВД с 2020 года появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.

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