В Москве рассказали о росте поступлений в бюджет за счёт трудовых патентов

Трудовые патенты принесли столице более 13 млрд рублей с начала года, передаёт сайт «Москва 24».

За девять месяцев 2019 года трудовые мигранты принесли в бюджет столицы 13,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 1,7%, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова.

С января было выдано 338 тыс. трудовых патентов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом приезжие чаще работают в отраслях, непопулярных у москвичей.

Патенты для работы в России выдаются гражданам Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с 2015 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что бюджет Московской области на 2019 год вырос на 27,9 млрд рублей.