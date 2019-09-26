Бюджет Подмосковья на 2019 год вырос на 27,9 млрд рублей

Бюджет Московской области на 2019 год вырос на 27,9 млрд рублей, сообщает телеканал «360». Соответствующий законопроект одобрили депутаты Мособлдумы.

Бюджет скорректирован с целью реализации приоритетных для региона направлений.

Кроме того, правительство перераспределило средства, высвободившиеся благодаря экономии, заявила министр экономики и финансов области Елена Мухтиярова.

До конца года дополнительные средства будут направлены в образовательную, социальную и медицинскую сферы. В частности, 2,2 млрд рублей предоставят на закупку лекарств, 1,4 млрд — на строительство социальной инфраструктуры, столько же — на доплату к заработным платам работников образования.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО одобрили поправки в закон о региональном бюджете.