Бюджет Подмосковья на 2019 год вырос на 27,9 млрд рублей

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Бюджет Московской области на 2019 год вырос на 27,9 млрд рублей, сообщает телеканал «360». Соответствующий законопроект одобрили депутаты Мособлдумы.
Бюджет Подмосковья на 2019 год вырос на 27,9 млрд рублей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Бюджет скорректирован с целью реализации приоритетных для региона направлений.

Кроме того, правительство перераспределило средства, высвободившиеся благодаря экономии, заявила министр экономики и финансов области Елена Мухтиярова.

До конца года дополнительные средства будут направлены в образовательную, социальную и медицинскую сферы. В частности, 2,2 млрд рублей предоставят на закупку лекарств, 1,4 млрд — на строительство социальной инфраструктуры, столько же — на доплату к заработным платам работников образования.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО одобрили поправки в закон о региональном бюджете.

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