В МЧС сообщили о локализации пожара в Ростовской области

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В МЧС заявили, что спасателям удалось локализовать возгорание в торговом павильоне на рынке «Атлант» в Ростовской области.
В МЧС сообщили о локализации пожара в Ростовской области
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

В МЧС также уточнили, что площадь возгорания составляет 600 кв. м., а не 1,5 тыс. кв. м, как говорилось ранее.

«В 9:27 мск локализация на 600 кв. м», — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент пожар тушат 12 единиц техники и 52 человека.

Ранее сообщалось, что на рынке в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание. Пожар начался в двухэтажном павильоне на территории рынка «Атлант».

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