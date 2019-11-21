МВД проверяет инцидент с привязанной к машине собакой в Приамурье

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В Благовещенске правоохранительные органы проводят проверку в связи с появлением в СМИ информации о том, что местный житель выгуливал хромающую собаку, привязав её к машине.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Амурской области. 

«В ряде СМИ вышла информация о том, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав её к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России «Благовещенский», — заявили в МВД.

По факту жестокого обращения с животным организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В начале ноября в Коми возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства собаки.

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