В Приморье произошёл пожар в гаражных боксах

В городе Дальнегорск Приморского края произошёл пожар в гаражных боксах на общей площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«21 ноября в 5:36 (22:36 20 ноября мск. — RT) на пульт пожарной охраны города Дальнегорск поступило сообщение о пожаре в гаражных боксах на улице Приморская. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Прибыв по указанному адресу спустя 10 минут, огнеборцы столкнулись с горением кровли строения по всей площади, пожаром были охвачены и стоящие внутри четыре грузовых автомобиля», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, внутри горящих гаражей людей не было. Пострадавших в результате ЧП нет. В 8:48 (1:48 мск) открытое горение было ликвидировано.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщало о пожар в бактериологической лаборатории в селе Шатрово Курганской области.