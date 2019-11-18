Пожарные ликвидировали возгорание на складе на северо-западе Москвы

В МЧС Москвы сообщили, что крупный пожар в здании склада на северо-западе потушен.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Принятыми мерами в 10:43 пожар был локализован и в 10:58 ликвидирован», — указывается в заявлении.

Отмечается, что проведённые лабораторией МЧС замеры показали, что ДПК вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

Ранее на северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова произошло возгорание на территории склада. Позднее было опубликовано видео с места происшествия.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.