Пожарные ликвидировали возгорание на складе на северо-западе Москвы
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Принятыми мерами в 10:43 пожар был локализован и в 10:58 ликвидирован», — указывается в заявлении.
Отмечается, что проведённые лабораторией МЧС замеры показали, что ДПК вредных примесей в воздухе не зафиксировано.
Ранее на северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова произошло возгорание на территории склада. Позднее было опубликовано видео с места происшествия.
В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.