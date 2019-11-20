Симоньян рассказала о проектах «Дальше действовать будем мы» и «Не один на один»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на совещании перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым и членами партии «Единая Россия», рассказала о проектах телеканала «Дальше действовать будем мы» и «Не один на один», призванных помочь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.

«У нас есть два проекта. Первый проект называется «Дальше действовать будем мы». Если помните, у Цоя была такая песня. Что мы делаем в этом проекте: мы получаем обращения от граждан, которые нуждаются в деньгах. У кого-то заболел ребёнок, у кого-то прохудилась крыша, кому-то просто ребёнка или много детей не на что собрать к школе. Дальше мы проверяем эту историю, выезжает наша съёмочная группа, выезжают наши журналисты, проверяют, действительно ли это так», — сказала она.

По её словам, когда история подтверждается, на RT публикуются статьи, видео и фотографии, а также просьбы к читателям «помочь этой семье на их карточку», напрямую.

Симоньян рассказала и о проекте «Не один на один».

«Что это такое? Когда к нам обращаются люди, которые не просят денег, которые изнывают от несправедливости, совершающейся по отношению к ним. А начался в какой-то момент просто вал таких обращений к нам. Мы поняли, что надо выводить это в отдельный проект. В первую очередь это обращения по поводу гражданства, когда люди сталкиваются с чудовищной несправедливостью, с чудовищной бюрократией, с чудовищной злобой и просто бесстыдством тех людей, с которыми они имеют дело», — пояснила она.

В пример главный редактор RT привела историю 82-летней блокадницы Ленинграда, которой отказали в выдаче гражданства, потому что «у неё свидетельство о рождении ветхое».

«А какое оно должно быть у 82-летней ленинградской блокадницы? Мы собираем все эти обращения, идём с ними в МВД. МВД, спасибо им большое, идёт нам навстречу пока что во всех случаях. То есть я даже не могу припомнить случая, где они бы нам отказали. Но для этого мы должны вот это увидеть, об этом написать, это всё собрать, прийти и написать дальше, что «спасибо большое, всё разрешилось», — подчеркнула она.

По словам Симоньян, наблюдается «совершенно чудовищная ситуация с опекой», по поводу чего приходит вал обращений.

«Я с ужасом поняла, что если бы такая опека была в то время, когда я была маленькой, нас забрали бы у родителей — 100%. Опека массово изымает детей из семей за бедность», — указала главный редактор RT.

Она рассказала, что из-за «достаточно прохудившегося потолка изымаются дети из семьи».

20 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура России после обращения RT проверит законность принятых решений по делу девятилетнего Романа Больца, с которого была снята инвалидность.

У мальчика врождённая неизлечимая патология зрения. В два года ему дали инвалидность. Ребёнок ежегодно проходил комиссию медико-социальной экспертизы и подтверждал этот статус.

Однако в 2017 году, несмотря на восемь заболеваний глаз и ухудшение здоровья Романа, специалисты бюро МСЭ неожиданно сняли с него инвалидность.