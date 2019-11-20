Генпрокуратура проверит ситуацию с отказом в предоставлении инвалидности девятилетнему мальчику

Генеральная прокуратура России после обращения RT проверит законность принятых решений по делу девятилетнего Романа Больца, с которого была снята инвалидность. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной в интернет-канале «Эфир».

© Фото из личного архива

«Учитывая обстоятельства дела, мы попросим наших коллег из профильного подразделения Генпрокуратуры России ещё раз тщательно изучить законность решений, которые не были предметом судебных разбирательств», — подчеркнул Куренной.

Ранее RT рассказывал о девятилетнем астраханце Романе Больце, имеющем врождённую неизлечимую патологию зрения. В два года мальчику дали инвалидность. Ребёнок ежегодно проходил комиссию медико-социальной экспертизы и подтверждал этот статус. Однако в 2017 году, несмотря на восемь заболеваний глаз и ухудшение здоровья Романа, специалисты бюро МСЭ неожиданно сняли с него инвалидность.

По словам матери мальчика, после её жалоб на МСЭ из-за непродления инвалидности до 18 лет специалисты ведомства из принципа отказывают ребёнку в статусе третий год подряд.

RT обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.