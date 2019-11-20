Эксперт прокомментировал число аварий с участием такси

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал число аварий с участием такси.
Эксперт прокомментировал число аварий с участием такси
  • РИА Новости

По его мнению, основной причиной высокой аварийности в сфере такси являются слишком низкие цены. Он полагает, что добиться безопасности без повышения цен на услуги таксистов не удастся.

«При нынешней стоимости поездки обеспечить безопасность данной поездки практически невозможно. Это надо понимать. Поэтому какие-то изменения должны произойти. Мы как пассажирское сообщество говорим о том, что в любом случае стоимость поездки вырастет», — отметил специалист в разговоре с сайтом «Москва 24».

По словам Ильи Зотова, в данный момент водители такси, чтобы заработать достойные деньги, начинают перерабатывать, и от этого страдают прежде всего пассажиры.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Совфеде готовят законопроект по регулированию рынка таксомоторных перевозок.

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