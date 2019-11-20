В Ростове-на-Дону из-за погоды введут режим повышенной готовности
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По прогнозам синоптиков, в Ростове-на-Дону температура воздуха резко упадёт на 6—10 °C, усилится ветер, ожидаются порывы до 20 м/с, возможно образование льда на малых реках и водоёмах.
Как сообщили в ГУ по делам ГО и ЧС, для оперативного устранения возможных последствий резких перепадов температуры с 9:00 21 ноября по 25 ноября в городе будет действовать режим повышенной готовности.
Ранее URA.RU передавало, что в школах Тюмени отменили занятия для учеников начальных классов из-за морозов до -26 °С.