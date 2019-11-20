Путин надеется на отсутствие украинских военных в «серых зонах» Донбасса

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Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что украинские военнослужащие, в том числе бойцы Национальной гвардии, не вернутся в «серые зоны» Донбасса. Об этом он сказал на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».
Путин надеется на отсутствие украинских военных в «серых зонах» Донбасса
  • Reuters

«Всё-таки рассчитываю на то, что (в Донбассе. — RT) не будет возврата в эти «серые зоны», потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, должна быть заведена украинская Национальная гвардия и полиция», — сказал он.

Путин согласился, что в «серых зонах» необходимо поддерживать правопорядок. При этом он отметил, что Нацгвардия Украины в значительной степени была сформирована из националистических батальонов.

«Если они назад вернутся, то ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик», — заявил глава государства.

Путин выразил надежду, что такого развития событий не будет. 

Также российский президент выразил мнение, что лидер Украины Владимир Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.

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