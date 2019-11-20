Путин ответил на вопрос об отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» рассказал о своих отношениях с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«На первую часть (вопроса. — RT) можно ответить очень просто. Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — заявил он.

По его мнению, украинский президент действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе. При этом Путин добавил, что пока не знает, насколько Зеленский «в состоянии это сделать».

Российский лидер отметил, что определённые позитивные шаги были сделаны, упомянув разведение сил и средств в двух населённых пунктах в Донбассе.

RT ведёт прямую трансляцию.