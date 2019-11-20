Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России

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Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Что касается санкций и перспектив их отмены — это надо спросить у администрации Соединённых Штатов. Не мы же вводили их против нас самих, это сделал конгресс США», — сказал он, отвечая на вопрос о санкциях.

Он обратил внимание, что санкции вынудили Россию заниматься импортозамещением там, где это касается национальных интересов.

«Вы знаете, я вам скажу честно, и уже могу сказать откровенно и публично: после того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определённая тревога у меня была», — сказал он.

Он поблагодарил всех «коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своём рабочем месте», за очень серьёзный, большой шаг в повышении экономического и технологического суверенитета России. 

Также он отметил, что ограничения, которые ввели в администрации США за последние годы, имеют эффект бумеранга, так как под них подпали американские компании.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал об иммунитете России в условиях санкций США.

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